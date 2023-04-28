اثناء قيامهما ببيع كلية.. الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في الانبار

2023/04/28 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في الانبار.

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