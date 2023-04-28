النزاهة تضبط اختلاسات في المنح العقارية لشهداء واسط ومتهمين بالرشوة في المثنى

2023/04/28 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط حالات اختلاس وتجاوزات في المنح العقاريَّة المخصصة لعوائل الشهداء بمحافظة واسط، فيما ضبطت عدداً من المتهمين بالرشوة في محافظة المثنى..



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