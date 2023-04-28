2023/04/28 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على متاجرين بالأعضاء البشرية في محافظة الأنبار.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"وردت معلومات استخبارية تتضمن وجود متهمين اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية، وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والاطاحة بهما اثناء قيامهما ببيع كلية احدهما مقابل مبلغ مالي".

واوضحت الاستخبارات ان "عملية القبض، تمت بعد نصب كمين واستدراجهما وضبطهما بالجرم المشهود" مشيرة الى انه "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أثناء بيعهما كلية".. القبض على متاجرين بالأعضاء البشرية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أثناء بيعهما كلية".. القبض على متاجرين بالأعضاء البشرية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).