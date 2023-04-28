التجارة تعلن المباشرة بعملية طبع البطاقات التموينية الإلكترونية لمحافظة المثنى

2023/04/28 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشرت الملاكات الفنية بدائرة التخطيط والمتابعة الفنية في وزارة التجارة وبالتعاون مع الفريق الفني لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالشروع بطبع البطاقات التموينية الإلكترونية لمحافظة المثنى بعد ان تم تنظيف البيانات وتحميلها الى السيرفر الرئيسي في الدائرة .‏وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان انه “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير داود الغريري انجزت ملاكات فرع تموين المثنى وعلى مدى الايام السابقة ومن خلال الدوام ايام العطل ولساعات متأخرة كافة معاملات المواطنين المسلمة الى الفرع في الوقت المحدد”.‏واشارت صابط الى ان “الدائرة وضعت في وقت سابق خطة عمل لاكمال طبع البطاقات التموينية الالكترونية لفروع التموين في بغداد والمحافظات تباعا مع تحديد سقف زمني لذلك”،‏ مبينة ” انه تم تقسيم العمل بالدوام للملاكات الفنية المسؤولة عن عملية الطبع الى شفتين صباحي ومسائي وبمعدل اربعة عشر ساعة يوميا بغية اكمال عملية الطبع للبطاقات التموينية الإلكترونية لغرض تسليمها الى المواطنين ومن ثم القيام بتحديث بياناتهم في المواقع التي سيتم تحديدها لاحقا في المحافظة .

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