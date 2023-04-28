محامي النائب الأردني عماد العدوان لـCNN: مدة التوقيف خُفضت إلى 8 أيام.. ولا نزال بمرحلة التحقيق

2023/04/28 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سامر السرخي،​​​​​​​ محامي النائب الأردني الموقوف من قبل السلطات الإسرائيلية عماد العدوان، الجمعة، أن التوقيف مُدد حتى يوم 1 مايو/أيار، الموافق الاثنين المقبل، وكذلك بالنسبة لقرار منع لقاء النائب بمحاميه.

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