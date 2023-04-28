الأنبار.. متاجرين اثنين بالأعضاء البشرية في قبضة وكالة الاستخبارات

2023/04/28 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القبض على متاجرين اثنين بالأعضاء البشرية بمحافظة الأنبار.وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود متهمين اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات والاطاحة بهما […]

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متاجرين اثنين بالأعضاء البشرية في قبضة وكالة الاستخبارات أولاً على ايرث نيوز.

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