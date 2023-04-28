2023/04/28 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بإصابة 4 أشخاص باصطدام صهريج وقود بعجلة صغيرة على طريق السليمانية – تاسلوجة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ أن “ناقلة وقود تحمل النفط الخام اصطدمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 4 اشخاص باصطدام صهريج وقود بعجلة صغيرة في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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