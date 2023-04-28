2023/04/28 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبط اختلاسات في المنح العقارية لشهداء واسط ومتهمين بالرشوة في المثنى.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “فريقها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اختلاسات في منح شهداء واسط ومتهمين بالرشوة في المثنى المركز الخبري الوطني.

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