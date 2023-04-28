2023/04/28 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يمنح الصحفية الرائدة ندى شوكت قلادة الإبداع بغداد – ياسين ياس اعلن في بغداد الخميس عن منح أول قلادة ابداع خلال العام 2023 قدمها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز الى المتميزين في مختلف مجالات الحياة.وذهبت القلادة الى الصحفية الرائدة ندى شوكت، وعنها قال البزاز ان (تكريم ندى شوكت هو تكريم للكفاءة والمثابرة […]

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