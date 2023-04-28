2023/04/28 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نساء يشكين أوضاع أبنائهم في السجون ويطالبن الحكومة بالإفراج عنهم خبير لـ (الزمان): العفو العام إلتزام أخلاقي وقانوني يشترط تحقيق المنفعة بغداد – قصي منذر رأى خبير قانوني ،ان تشريع قانون العفو العام التزام اخلاقي وقانوني على الحكومة الحالية ،بعدما جرى الاتفاق عليه قبل تشكيل الكابينة الوزارية، مشددا على ضرورة ان يشترط القانون اخضاع المحكومين […]

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