2023/04/28 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يحث القضاة الجدّد على الإلتزام بالقانون والإبتعاد عن الشبهات الرئاسات تبحث البرنامج الحكومي وجهود إسترداد الأموال المنهوبة بغداد – ابتهال العربي بحث رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، جهود استعادة الأموال المنهوبة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وزيدان بحثا الإجراءات القانونية المتعلّقة بقضايا الفساد المالي والإداري، ومواصلة عملية […]

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