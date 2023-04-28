2023/04/28 | 20:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1610kQXIspM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خارطة طريق المشاريع من مهمة مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خارطة طريق المشاريع من مهمة مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).