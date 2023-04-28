عضو بالمالية النيابية: أغلب أعضاء البرلمان مع تعديل سلم الرواتب 

2023/04/28 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن أغلب أعضاء البرلمان يدعمون تعديل سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي، إن "مجلس الوزراء واللجنة المكلفة بموجب الأمر الديواني 24 معنيتان بملف سلم رواتب الموظفين الجديد".

وأضاف، أن "أغلب النواب مع تعديل سلم الرواتب على اعتبار أنه يفترض أن يحقق العدالة الاجتماعية، ويقلل الفوارق بين الوزارات، ويسهم في إيقاف الهجرة من الوزارات ذات تخصيص القليل إلى التخصيص العالي".

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