بعد تعديلها لتصبح

2023/04/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أكدت مجلة "ديفنس وان" الامريكية، قيام القوات الامريكية باستقدام سرب من طائرات "الاي 10 ثندر بولت" المختصة بالهجوم الأرضي الى الشرق الأوسط بعد "التعديل عليها" لاستخدامها ضد اهداف داخل المنطقة دون الكشف عن مكان تواجدها الحالي.

وقالت المجلة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان طائرات الاي 10 تم التعديل عليها لتحمل الان أسلحة وصواريخ اكثر فتكا في جانب الاستهداف من الأرض الى الجو وبكميات اكبر بكثير، الامر الذي أكده قائد القوات الجوية للقيادة الوسطى الامريكية الجنرال اليكسس غرينويتش في حديث للمجلة.

الجنرال اكد أيضا ان استقدام الطائرات الجديدة والمعدلة الى منطقة الشرق الأوسط يأتي استعدادا لتحركات قد تضطر القوات الجوية للقيام بها في حال "تم تصعيد الموقف في المنطقة"، مشيرا الى ان التوتر مع ايران واستمرار الضغط الإسرائيلي على واشنطن للقيام بعمليات عسكرية ضدها كالسبب في استقدام الطائرات المعدلة.

وتابع أيضا "وجود هذه الطائرات هنا يقدم رسالة الى حلفائنا بالتطمين، والى اعدائنا باننا جديون في التعامل مع التهديدات الحقيقية هنا فيما يتعلق بايران"، بحسب قوله، رافضا الكشف عن موقع الطائرات الحالي او ما اذا سيتم استخدامها في العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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