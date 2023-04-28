دعوة كردية للتحقيق بتهريب الديمقراطي للنفط عبر الشاحنات

2023/04/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، الجمعة، الحكومة الاتحادية والقضاء بفتح تحقيق حول قيام "مجموعات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط عن طريق الشاحنات".

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن :"قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بأنه لايجوز إطلاقا تصدير قطرة نفط واحدة أو إدارتها من إقليم كردستان إلا تحت إشراف شركة النفط الوطنية (سومو)".

وأضاف أن "تهريب النفط عبر الشاحنات هو تحد للحكومة العراقية والقضاء ويجب الوقوف بوجه هذه الجماعات والتصدي لها فورا".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، نفت في 11 شباط الماضي، تكرار مزاعم أثارتها وسائل إعلام محلية بينها كردية معارضة خلال الأيام الأخيرة حول تهريب النفط من الإقليم عبر ناقلات وبيعه لإسرائيل.

ورفضت "بشدة هذه الشائعات المضللة التي تعتبرها محاولة من قبل أعداء الاستقرار والإتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

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