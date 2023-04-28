تتسبب بـ3 مخاطر.. اشادة بإيقاف بناء المجمعات السكنية قرب المطارات

2023/04/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض الباحث والاستشاري بمجال الطيران فارس الجواري، اليوم الجمعة، 3 مخاطر لبناء المجمعات السكنية حول المطارات، فيما أشار بقرار إيقاف هذه المجمعات قرب المطارات.

وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار إيقاف بناء المجمعات السكنية قرب المطارات خطوة بالاتجاه الصحيح، وهذا القرار جاء وفقاً لـ"قانون الارتفاق"، وهذا القانون يمنع تشييد الأبنية ضمن الحدود القريبة من المطارات كون هذا الامر يسبب مخاطر كبيرة".

وبين ان "بناء المجمعات السكنية قرب المطارات له ثلاثة مخاطر أولها ان المطار معد لهبوط واقلاع الطائرات، وممكن ان تكون طائرة من الطائرات يجب ان تهبط بشكل اضطراري لأي سبب كان فني او غيره، وفي حال وجود مسافة قريبة للمجمعات السكنية، فهذا الامر سوف يزيد عدد الضحايا والمخاطر على الطائرة، الامر الثاني، هناك أجهزة لاسلكية خاصة بالمراقبين الجويين، وأجهزة اتصال خاصة بين المراقبين في المطار والطائرات، وقرب المجمعات السكنية سوف يسبب تشويش على تلك الأجهزة وهذا الامر أيضا يشكل مخاطر كبيرة".

وأضاف ان "الخطر الثالث من بناء المجمعات السكنية قرب المطارات، هو ان هؤلاء الساكنين من الكبار والصغار، قد يعملون على ضرب الطيارين بـ(الليزر) وهذا الامر اصبح مشكلة حقيقية تعاني منها اغلب المطارات، وهذا (الليزر) يشكل خطورة على امن وسلامة الطائرة، ولهذا جاء قانون الارتفاق ليمنع أي مجمعات سكنية قريبة على المطارات لامن وسلامة الطيران والمسافرين".

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