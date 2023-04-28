الإماراتي سلطان النيادي يصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء

2023/04/28 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الإماراتي، سلطان النيادي، الموجود في محطة الفضاء الدولية، أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء.

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