التعديل الوزاري.. هل يهدم إدارة الدولة أم سيكون شكليا؟

2023/04/28 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات التعديل الوزاريّ الذي يسعى رئيس

الحكومة لإجرائه، سببا لتهديد ائتلاف

إدارة الدولة، وتفجير أزمة سياسية

جديدة، بحسب مراقبين، أكدوا أيضا أن هذا

التعديل، من المفترض أن يشمل وزراء من

كتل شيعية، ما قد يز

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