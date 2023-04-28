بوتين يستثني الدول الصديقة من حظر تصدير النفط والمنتجات البترولية

2023/04/28 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول الصديقة من الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات البترولية بموجب شروط سقف الأسعار، بموجب العقود المبرمة بالفعل.ووفقا للمرسوم الرئاسي: “لا ينطبق هذا […]

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