الداخلية الإماراتية تُعلق على فيديو شخص صرخ

2023/04/28 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار شخص يُدعى وليد المطيري، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو ادعى فيه أنه صرخ "فلسطين حرة" أمام عدد من المسافرين إلى تل أبيب في إسرائيل أثناء وجودهم في مطار دبي، ما دفع وزارة الداخلية الإماراتية للتعليق على الأمر.

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