2023/04/28 | 21:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لايزال العراق الذي يسعى الى خطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية...

ظهرت المقالة خبير قانوني: يجب تفعيل (القانون فوق الجميع)..



والقضاء هو المطبق الأول لذلك أولاً على المسلة.

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