وزير الموارد: مشكلة في سد حديثة لعدم اطلاق تركيا المياه عبر الفرات

2023/04/28 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، ان هناك مشكلة في سد حديثة تكمن بقلة الواردات فيه لعدم اطلاق تركيا الكميات المطلوبة عبر نهر الفرات.

وقال ذياب لـ(بغداد اليوم)، ان :"تركيا وعدت بإطلاق كميات مقبولة عبر نهر دجلة وهذه الكميات مستمرة اطلاقها لكن نهر الفرات لم تعد انقرة بذلك عند زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لها".

وأضاف "نأمل حاليا بإطلاق كميات المياه المطلوبة عبر الفرات لاسيما بعد سقوط الأمطار في حوض نهر الفرات داخل تركيا وعليه نأمل بإطلاق الكميات المطلوبة لنا".

وتابع ذياب، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد متابع حاليا لملف المياه ويعرف الكثير عنه لاسيما وانه كان وزيراً للموارد المائية ويتابع عملية تأمين الاطلاقات من دول المنبع باتجاه العراق".

وكانت تركيا قد بدأ في مطلع نيسان الجاري زيادة التدفقات المائية إلى العراق عبر نهر دجلة، تنفيذاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أنقرة.

ويستمر الاتفاق لشهر واحد، واقتصر على إطلاق المياه عبر دجلة دون الفرات الذي يمر بسوريا قبل دخوله الى العراق بخلاف دجلة.

وقالت وزارة الموارد المائية، أن زيادة التدفقات التركية تصل إلى 1500 متر مكعب بالثانية، أي ضعفا الكمية التي كانت تُرسل سابقاً للعراق من قبل تركيا.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سجل العراق تراجعاً خطيراً في منسوب مياه نهري دجلة والفرات، ما تسبب بهجرة الأهالي من عشرات القرى في الأرياف العراقية، إلى جانب خسائر فادحة في القطاع الزراعي.

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