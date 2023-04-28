اخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق

2023/04/28 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت اسعار صرف الدولار على مستوياتها المسجلة منذ صباح اليوم الجمعة ومساء امس الخميس، بارتفاع طفيف على المستوى المتدني الذي وصلت اليه في اليومين الماضيين.

وبلغت اسعار بيع الدولار في الصيرفات بواقع 141 الف و500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140 ألف و500 دينار لكل 100 دولار.

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