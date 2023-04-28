وزير الصحة يوجه بإرسال فريق مختص إلى السليمانية بشأن مرض السحايا

2023/04/28 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل زيادة نسبية بحالات الإصابة بمرض السحايا في السليمانية والمناطق المجاورة لها، وفيما أكدت عدم تسجيل وفيات حتى الآن، أشارت إلى أن وزير الصحة صالح الحسناوي، وجه بإرسال فريق مختص إلى السليمانية لأخذ عينات ودراسة الحالات المسجلة من وجهة نظر وبائية.وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن” مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية بأعداد الحالات، وعلى الفور وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإرسال فريق عالي المستوى من دائرة الصحة العامة مكون من مختصين من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات”.وأضاف البدر، أن” الفريق توجه إلى المنطقة، واطلع على الحالات، وتم إجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.ولفت إلى، أن” النقطة المهمة هي عدم وجود حالات وفاة حتى الآن، وجميع الحالات المسجلة مسيطر عليها وتم اتخاذ اللازم معها”، مبيناً، أن” المصابين يستجيبون للعلاج والكثير منهم خرجوا متحسنين”.وتابع” ننتظر الفحوصات للعينات بغية الوقوف على أسباب الزيادة”، داعياً المواطنين إلى” عدم الإنجراف خلف التهويل وما ينشر في بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي”.وأكد، أن” وزير الصحة يتابع الموضوع شخصياً، وأرسل فريقاً متخصصاً إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتم أخذ العينات والمباشرة بدراسة الحالات من وجه نظر وبائية، وسيتم إعلان النتائج وأي تفاصيل بشكل رسمي”.

التالي

منذ 12 دقيقة

التربية: اجراءات ستضمن كفاءة وسلامة الامتحانات الوزارية

منذ ساعة واحدة

الثرثار يسجل أعلى مخزون مائي منذ سنوات وخطة الصيف رهن وزارتين

منذ ساعتين

النزاهة تضبط اختلاسات في المنح العقارية لشهداء واسط ومتهمين بالرشوة في المثنى

منذ ساعتين

التجارة تعلن المباشرة بعملية طبع البطاقات التموينية الإلكترونية لمحافظة المثنى

منذ 4 ساعات

ديالى..



تشكيل لجنة امنية لحماية اكثر من 300 الف دونم من محصول الحنطة

منذ 5 ساعات

ازالة كميات كبيرة من مخلفات داعش في الانبار

منذ 5 ساعات

التخطيط توضح تخصيصات تحسين الخدمات وتقليل نسب الفقر والبطالة

منذ 7 ساعات

الطيران المدني: عدم شمول السيارات الصفراء بقرار دخول مطار بغداد

منذ 11 ساعة

تحديد موعد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان

منذ 22 ساعة

الوقف السني يصدر توضحياً بشان حريق جامع ام القرى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يوجه بإرسال فريق مختص إلى السليمانية بشأن مرض السحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يوجه بإرسال فريق مختص إلى السليمانية بشأن مرض السحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).