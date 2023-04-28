التربية: اجراءات ستضمن كفاءة وسلامة الامتحانات الوزارية

2023/04/28 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، مواصلة استعداداتها للامتحانات النهائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الاستعدادات الخاصة بالامتحانات لاتزال جارية، تم عقد اجتماعات مع المدراء العاميين للامتحانات ومناقشة السبل الكفيلة بانجاحها”.

وأضاف “هنالك تنسيق مع جهات خارج التربية مع الوزارات الأخرى وان هذه الاجراءات ستضمن كفاءة وسلامة الامتحانات الوزارية”.

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