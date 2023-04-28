2023/04/28 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LKSWJ99t3ww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي عبد القادر النايل يكشف لوان نيوز عن صراع كبير على مغانم السلطة داخل التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي عبد القادر النايل يكشف لوان نيوز عن صراع كبير على مغانم السلطة داخل التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).