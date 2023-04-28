الخارجية الأميركية: طرفا النزاع أبديا استعدادهما لبحث وقف دائم لإطلاق النار

2023/04/28 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن بضع مئات من المواطنين الأميركيين غادروا السودان برا وبحرا وجوا، بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

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