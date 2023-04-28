حرب شرائح إلكترونية على جبهة الذكاء الاصطناعي

2023/04/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في واشنطن في 4 شباط/فبراير 2022 لمجموعة شرائح إلكترونية سان فرانسيسكو (أ ف ب) – باتت الشرائح الالكترونية المُستخدمة بعشرات الآلاف في برامج من أمثال “تشات جي بي تي” والتي تُعد باهظة الثمن ومعقّدة، من المسائل الرئيسية لشركات التكنولوجيا العملاقة التي تتسابق في مجال الذكاء الاصطناعي من سيليكون فاليه وصولاً إلى تايوان.وباتت […]

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