إيفا غرين تفوز بدعوى رفعتها ضد شركة إنتاج ألغت تصوير أحد الأفلام

2023/04/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الممثلة الفرنسية إيفا غرين في لندن بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2023 لندن (أ ف ب) – كسبت الممثلة الفرنسية إيفا غرين الجمعة دعوى قضائية في لندن ضد شركة إنتاج تطالبها غرين بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره.وكان من المقرر أن تشارك غرين (42 عاماً) التي عُرفت بدورها في “كاسينو رويال” (2006)، […]

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