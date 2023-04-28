وزير الخارجية الايراني: رئيسي سيزور سوريا في مستقبل قريب

2023/04/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (أ ف ب) – يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة سوريا “في مستقبل قريب”، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة في بيروت، في زيارة ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق.وقال عبد اللهيان وفق الترجمة الرسمية العربية لتصريحاته بالفارسية خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة بلاده […]

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