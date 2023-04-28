الهلال وأوراوا.. دياز يطمح لرد الاعتبار والأزرق يبحث عن إنجاز تاريخي في نهائي آسيا.. برأيك لمن الغلبة؟

2023/04/28 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل نادي الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أرض استاد الملك فهد الدولي، مساء السبت.

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