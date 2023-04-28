العثور على جثة مقطعة شمالي بغداد

2023/04/28 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بالعثور على جثة رجل مقطعة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مقطعة الى اجزاء".

وأضاف المصدر أن "الجثة مقيدة بالاصفاد"، مشيراً الى أن "مكان العثور في التاجيات قرب الجسر الدوار".

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