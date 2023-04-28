3 أشهر على بدء تشكيل تحالفات انتخابات المجالس المحلية.. كيف سيكون شكلها؟

2023/04/28 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الجمعة، موعد انطلاق تحالفات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما رجح ان تكون التحالفات مشابهة لانتخابات 2021.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم)، انه "رغم وجود تأييد سياسي لدعم اجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات نهاية 2023 الا ان هناك جملة نقاط لاتزال مؤثرة في تحديد الموعد سواء الأموال او قدرة مفوضية الانتخابات في اكمال شروط اجراء الانتخابات".

وأضاف، انه "في كل الأحوال، فأن مشاورات انشاء تحالفات لانتخابات مجالس المحافظات ستنطلق في شهر آب المقبل" مشيراً الى ان "إعادة رسم ذات التحالفات التي جرت في انتخابات 2021 أمر وارد جداً".

وأشار الى ان "حل مجالس المحافظات قرار خاطئ بنظرنا وكانت له عواقب وخيمة من ناحية ارتفاع معدلات الفساد في عدة محافظات".

وكان مجلس النواب قد أقر في 27 من آذار الماضي قانون الانتخابات الجديد الذي سيشمل الانتخابات التشريعية العامة وانتخابات مجالس المحافظات (الانتخابات المحلية) والذي يُعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2018.

وأبرز ما اتفق عليه فرقاء السياسة في البرلمان إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.

ونص قانون الانتخابات الجديد المعدل على أن لا يتجاوز موعد عقد الانتخابات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم 20 كانون الأول المقبل، وهو ما ينطبق على محافظة كركوك.

وشهد العراق منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

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