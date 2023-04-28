الاشتباه بسوري في تنفيذ هجوم

2023/04/28 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، الجمعة، أن سوريا يبلغ 26 عاما يشتبه في أنه نفذ هجومين "إسلاميين" بسكين في دويسبورغ أسفر أحدهما عن مقتل شخص.

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