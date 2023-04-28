2023/04/28 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، يستعد لتقديم عرض ثالث محسّن للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آل ثاني يجهز عرضا “جديدا” لشراء “الشياطين الحمر” المركز الخبري الوطني.

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