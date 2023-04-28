2023/04/28 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الجمعة، بارتداء “القاط الرسمي” للموظفين المدنيين العاملين في تشكيلات الوزارة كافة.وذكرت وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، ان” وزير الدفاع قابت العباسي وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير الدفاع يوحد الزي الخاص بالموظفين المدنيين المركز الخبري الوطني.

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