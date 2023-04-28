2023/04/28 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vyGUcvgrx9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يطيح بعصابة تتاجر بالمخـدرات في محافظة بابل | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يطيح بعصابة تتاجر بالمخـدرات في محافظة بابل | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).