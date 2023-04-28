2023/04/28 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار فتى شنقا في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لايرث نيوز، انه “اقدم فتى يبلغ من العمر ١٥ عام باسلوب بشنق نفسه داخل داره ضمن شارع المشجر في منطقة الغزالية، حسب ادعاء ذوي”.واضاف “يعتبر هذا الحادث الخامس من نوعه خلال ٢٤ ساعة”.

ظهرت المقالة الخامس من نوعه خلال ٢٤ ساعة..



انتحار فتى شنقا في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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