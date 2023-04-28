بالصور.. حفريات لأمانة بغداد تقطع الكهرباء عن مناطق في الكاظمية

2023/04/28 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، ان اعمال حفريات لأمانة بغداد تسببت بقطع التيار الكهربائي عن مناطق مدينة الكاظمية المقدسة.

وأوضحت الوزارة في بيان ان الحفريات كانت في محلات ٤١٥ و ٤٢١ و ٤٢٥ و ٤٢٧ و٤٢٩ بالكاظمية "وفي الساعة 12 ليل أمس، وبسبب اعمال الحفر لأمانة بغداد في شارع الأمام علي (ع) وشارع المحيط، حدث تضرر كبير بقابلوات عدد من مغذيات محطة الكاظمية الجديدة، ومغذي حزام بغداد - كاظمية جديده ٣٣ /١١ ك.ف، أدى إلى انفصال عدد من المغذيات للمحلات المذكورة".

وأضافت انه "وعلى الفور وبإستنفار تام توجهت مفارز ملاكات الكهرباء الهندسية والفنية في قطاع توزيع كهرباء الكاظمية المقدسة لمكان الخلل، وباشرت بإجراءات الفحص ومعالجة الضرر، ولا يزال العمل جاري من قبل قسم الشؤون الفنية لأصلاح القابلوات المتضررة".

وأعلنت الكهرباء عن "اصلاح واعادة خط حزام بغداد - كاظمية الجديدة، واعادة مغذي (٨ كاظمية جديدة) الخاص بالعتبة الكاظمية المقدسة، والعمل متواصل ومستمر لإعادة مغذيات (٢ + ٧+١١كاظمية)".

ودعت "المؤسسات والوزارات الخدمية الاخرى، الى التنسيق مع تشكيلات الوزارة لتزويدهم بمسارات الخطوط والقابلوات اثناء اعمال الحفر لمنع تضررها، والحفاظ عليها لتجنب تضرر المواطنين بقطع التيار الكهربائي عنهم، وتحقيق المصلحة العامة بالحفاظ على البنى التحتية وبالتالي عدم ضياع الجهود والمال العام".

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