2023/04/28 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي بارتداء "البدلة الرسمية" (القاط) للموظفين المدنيين العاملين في تشكيلات وزارة الدفاع كافة.

كما شمل التوجيه :"ارتداء ملابس (سبورت) (سترة مع قميص والبلوز والتيشيرت والقمصلة او الكوت مع بنطلون قماش) ويفضل ان يكون بالزي الرسمي.

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في 12 من تشرين الاول الماضي، نزول طلاب الكلية العسكرية بالقيافة الرسمية "لاول مرة منذ سنوات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تحدد زيين لموظفيها المدنيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تحدد زيين لموظفيها المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).