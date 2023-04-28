اتفاقات سرية.. صحيفة تكشف أسباب توقف الهجمات ضد القوات الامريكية في العراق

2023/04/28 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت صحيفة ذا كرايدل الامريكية عبر تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن أسباب ما وصفته بــ "الهدوء" الذي يعم العراق منذ ستة اشهر مع غياب عمليات الاستهداف للقوات الامريكية او اطلاق الصواريخ على مقر السفارة، مؤكدة حصولها على معلومات من داخل "المقاومة العراقية".

وأوضحت الصحيفة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان فصائل المقاومة العاملة في العراق، قررت إيقاف استهداف القوات الامريكية في محاولة منها لـ"دعم حكومة السوداني"، مؤكدة نقلا عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي ان "المقاومة قررت منح السوداني وقتا لترتيب شؤون وزارته وخصوصا فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والخدمات".

الصحيفة كشفت أيضا عن وجود "مباحثات سرية" تجري بين السوداني و"فصائل المقاومة" تهدف الى الدفع بحكومته نحو "طرد القوات الامريكية من العراق بشكل دبلوماسي"، مؤكدة، ان قادة الفصائل ابلغوا السوداني انهم سيعاودون استخدام القوة لطرد الأمريكيين في حال فشله في اخراجهم عبر الوسائل الدبلوماسية.

تصريحات القيادي ووجهت باخرى صدرت عن المراقب السياسي الكردي عوض خير الله الذي قال للصحيفة، ان السبب الذي دفع بفصائل المقاومة للتوقف عن استهداف القوات الامريكية، هو انها الان شريكة فاعلة في الدولة، على عكس السابق حيث كانت تنتهج المعارضة السياسية.

وتابع "الفصائل أوقفت الهجمات باتفاقية غير معلنة مع الاطار التنسيقي الذي يقود الدولة الان تحت مراقبة واشنطن والرياض والذي يحاول اثبات قدرته على إدارة البلاد دون مشاكل والحفاظ على الاستقرار"، مشددا "الاطار التنسيقي يبحث عن الحصول على الدعم الدولي وبما فيه الدعم من الولايات المتحدة الامريكية، الامر الذي أوقف الهجمات ضدهم في العراق"، بحسب وصفه.

يشار الى ان السوداني صرح عقب توليه السلطة مباشرة، بان العراق "بحاجة الى بقاء القوات الامريكية على أراضيه"، رافضا تمرير قرار برلماني يطالب بوضع جدول زمني لانسحابها من البلاد وبحسب ما بينت (بغداد اليوم) حينها.

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