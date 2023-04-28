حوار‭ ‬عربي‭ ‬حول‭ ‬الفساد في‭ ‬العراق

2023/04/28 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ذات‭ ‬مرة،‭ ‬قال‭ ‬لي،‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬هل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حقيقة‭ ‬أم‭ ‬خيال‭ ‬؟،‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬اعرف‭ ‬مقصده‭: ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تتساوى‭ ‬الحقيقة‭ ‬مع‭ ‬الخيال‭.‬ قال‭: ‬طبعاً،‭ ‬أليس‭ ‬هو‭ ‬بلد‭ ‬المبدعين،‭ ‬فلِمَ‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬الخيال‭ ‬حقيقة؟ ‭ ‬قلت‭ ‬له‭: ‬صدقت‭ ‬رؤيتك،‭ ‬لكنك‭ ‬لا‭ ‬ترمي‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬ابداع‭ ‬العقل‭ ‬العراقي،‭ […]

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