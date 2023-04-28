2023/04/28 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ذات مرة، قال لي، دبلوماسي عربي في لندن، هل ما يحدث في العراق حقيقة أم خيال ؟، قلت له قبل أن اعرف مقصده: في العراق تتساوى الحقيقة مع الخيال. قال: طبعاً، أليس هو بلد المبدعين، فلِمَ لا يصبح الخيال حقيقة؟ قلت له: صدقت رؤيتك، لكنك لا ترمي الى مسألة ابداع العقل العراقي، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار عربي حول الفساد في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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