زيلينسكي يناشد الرئيس الصيني للمساعدة بإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين رُحلوا إلى روسيا قسرا

2023/04/29 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناشد نظيره الصيني، شي جينغ بينغ، للمساعدة في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا، خلال محادثتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع

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