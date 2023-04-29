2023/04/29 | 00:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ItXjuq4BwSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من مع وضد تعديل سلم رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من مع وضد تعديل سلم رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).