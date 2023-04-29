2023/04/29 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجناح العراقي في معرض تونس الدولي للكتاب.

وقال سعيد في رسالة بمناسبة الزيارة :"كان لي اليوم شرف زيارة الجناح العراقي بمعرض تونس الدولي للكتاب، وهي مناسبة لأذكر فيها بالعلاقات التاريخية العميقة بين الشعبين التونسي والعراقي، كما انها مناسبة لشكر اشقائنا في العراق على الجهد الكبير الذي قاموا به للمساهمة في هذا المعرض كضيف شرف".

وأضاف "أعلم ان شوارع بغداد هي معرض مستمر على مدار السنة للكتاب، كما اعلم جيداً العلاقات التي كانت قائمة منذ السنوات العشرين في القرن الماضي، وفي هذا الإطار أذكر قصيدة شاعر الرصافة للترحيب بالشيخ عبد العزيز الثعالبي، والأمثلة في هذا المجال كثيرة".

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أشرف على افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب الجمعة.

وشارك العراق بالمعرض كضيف شرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارته الجناح العراقي.. رسالة مؤثرة لرئيس تونس: شوارع بغداد هي معرض مستمر للكتاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارته الجناح العراقي.. رسالة مؤثرة لرئيس تونس: شوارع بغداد هي معرض مستمر للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).