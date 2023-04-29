2023/04/29 | 01:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو الهيأة العامة في تيار الحكمة، بليغ أبو كلل،...

ظهرت المقالة ابو كلل: توتر بين السوداني والحلبوسي..



اما انسجام العلاقة او تغيير احدهما أولاً على المسلة.

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