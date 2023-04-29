العراق يُصدر 2.7 مليون طن من زيت الوقود منذ بداية 2023

2023/04/29 | 01:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط سومو، اليوم

الجمعة، الكميات المصدرة من زيت الوقود

منذ بداية العام الحالي.

وقال المكتب الإعلامي في الشركة لوكالة

الأنباء العراقية (واع)، إن شركة سومو

تنفذ آلية لبيع منتوج زيت

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