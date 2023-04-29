إخماد حريق اندلع في دار سكنية في كربلاء

2023/04/29 | 01:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، اندلاع حريق داخل دار سكنية في

كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "اندلع حادث حريق داخل

دار سكنية في مركز المحافظة".



وأضافت، أن

"فر

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