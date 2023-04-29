2023/04/29 | 01:33 - المصدر: وكالة نون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:قصة بناء وطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:قصة بناء وطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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