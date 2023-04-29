جهود مستمرة بساعات متأخرة من الليل لجنود المرور المجهولين في بغداد

2023/04/29 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يواصل أبطال مديرية المرور العامة وفي ساعات متأخرة من الليل العمل بشوارع العاصمة بغداد لفرض القانون.

وقال مراسلنا في بغداد، إن رجال المرور المجهولين يواصلون العمل في ساعات متأخرة وعلى مدار اليوم بنصب المفاوز المتنقلة بشوارع العاصمة بغداد لمحاسبة المخالفين وغير المرتدين لحزام الامان.

ونقل مراسلنا صورة لمنتسبي المرور في منطقة الكرادة بوقت متأخر اثناء تواجدهم لمحاسبة أصحاب السيارات المظللة والسائقين الذين لا يحملون إجازة سوق، من اجل منح الامان للسائقين في العاصمة.

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